Александр Петров накануне презентовал сериал «После Фишера. Инквизитор», продолжение «Фишера». На сцене актер признался, что давно мечтал поучаствовать в проекте, и заявил, что раньше даже завидовал Ивану Янковскому.
«У меня была мечта — сниматься в “Фишере”. Я смотрел на Ивана Янковского и завидовал абсолютно белой завистью. Думал: “Я тоже так хочу. Вот этого следователя играть, погони, какое-то болото, эти крупные планы, еще что-то…”» — заявил 37-летний актер.
Он вспомнил, как однажды сидел с женой и смотрел второй сезон «Фишера». Тогда Виктория Антонова заговорила о том, что было бы здорово, если бы муж присоединился к детективной истории.
«Я действительно мечтал по-честному. Мы сидели с женой. Вика, я тебя очень сильно люблю. Мы сидели на диване, смотрели каждую серию второго сезона “Фишера”, и Вика мне говорит: “Слушай, как было бы классно, если бы ты снялся в продолжении”. Я подумал: “Блестящая идея”. И куда-то в космос мы все это дело запустили. Потом приходит звоночек, и с Олей Френкель встреча. И вот, собственно говоря, я на этой сцене», — высказался звезда фильма «Кракен».
Он поблагодарил режиссера Ольгу Френкель за то, что она сняла его в продолжении популярного сериала. Также артист был признателен Федору Бондарчуку, одному из создателей проекта.
На премьере также выступил и сам Бондарчук. Он назвал Александра Петрова «национальным достоянием».
Премьера сериала «После Фишера. Инквизитор» состоится 28 мая 2026 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.