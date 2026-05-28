Клим Шипенко надеется, что «Декабрь» выйдет в прокат

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко надеется, что его фильм «Декабрь» все же выйдет в прокат. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Фильм пока не выходит. Надеюсь, что выйдет в какое-то другое время», — сказал он.
Премьера фильма была запланирована на октябрь 2022 года, затем перенеслась на 2025 год, однако в прокат фильм так и не вышел. Картина рассказывает о последних днях жизни поэта Сергея Есенина. Роль Сергея Есенина исполнил Александр Петров. Также в фильме задействованы Кристина Асмус, Александр Самойленко, Кирилл Нагиев и другие.