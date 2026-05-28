Вернувшийся из армии Глеб Калюжный объяснил, почему не подписал контракт на СВО

Актер ответил на вопрос о службе по контракту

26 мая Глеб Калюжный вернулся со срочной службы в рядах Вооруженных сил России. Актер ответил на вопрос корреспондента KP.RU о том, почему не остался в армии и не подписал контракт для участия в СВО.

«Я считаю, что я могу больше пользы принести тем, чем я хорошо умею заниматься. Буду сниматься в патриотических фильмах», — заявил артист.

Калюжный уже работает над такими проектами. Как рассказал актер, скоро зрители увидят семейное кино «Дед Фомич».

Кроме того, в производстве находится фильм о парне, который вернулся из армии и собирает музыкальную группу, в котором актер впервые попробует себя в качестве режиссера. По мнению Калюжного, тема демобилизации и возвращения солдат в общество очень важна, и он намерен ее освещать.

Напомним, в феврале 2026 года в российских кинотеатрах вышел фильм «Малыш» с Глебом Калюжным в главной роли. Актер сыграл донецкого парня Диму, который оказывается в самом эпицентре войны на Донбассе.