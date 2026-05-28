Андрей Максимов ответил Михаилу Боярскому на жесткую критику спектакля «Гамлет»

Молодой актер иронично отреагировал на слова народного артиста
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Андрей Максимов, фото: пресс-служба

Актер Андрей Максимов, исполнитель роли Клавдия в новом спектакле «Гамлет», ответил на жесткую критику Михаила Боярского. Ранее народный артист нелестно высказался о постановке

«Я очень рад, что зритель и люди могут лишний раз вспомнить такого блестящего артиста, как Михаил Боярский. Он прекрасен, и дай Бог ему здоровья», — поделился Максимов.

По словам актера, негативные комментарии его совершенно не задевают.

«Обожаю критиков. Критикуйте, я просто фанат всех обсуждений. Замечательно, если люди неравнодушны. Это самое прекрасное. У нас очень много экспертов в разных областях, особенно в области Шекспира… Я очень рад, что у нас такой живой, энергичный зритель», — заявил он.

28-летний артист добавил, что согласен с мнением Константина Хабенского: «Если спектакль не оставляет людей равнодушными, значит, у нас все получилось».

Недавно Максимов уже отвечал на критику «Гамлета» со стороны другого известного актера — Олега Меньшикова.