Актер Андрей Максимов, исполнитель роли Клавдия в новом спектакле «Гамлет», ответил на жесткую критику Михаила Боярского. Ранее народный артист нелестно высказался о постановке.
«Я очень рад, что зритель и люди могут лишний раз вспомнить такого блестящего артиста, как Михаил Боярский. Он прекрасен, и дай Бог ему здоровья», — поделился Максимов.
По словам актера, негативные комментарии его совершенно не задевают.
«Обожаю критиков. Критикуйте, я просто фанат всех обсуждений. Замечательно, если люди неравнодушны. Это самое прекрасное. У нас очень много экспертов в разных областях, особенно в области Шекспира… Я очень рад, что у нас такой живой, энергичный зритель», — заявил он.
28-летний артист добавил, что согласен с мнением Константина Хабенского: «Если спектакль не оставляет людей равнодушными, значит, у нас все получилось».
Недавно Максимов уже отвечал на критику «Гамлета» со стороны другого известного актера — Олега Меньшикова.