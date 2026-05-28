Вернувшийся из армии Глеб Калюжный отдал свою квартиру крестной

Мать актера рассказала о благородном поступке сына
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный

26 мая Глеб Калюжный завершил службу в армии и покинул расположение Семеновского полка. На «гражданку» он вышел в звании младшего сержанта. Встречали Глеба мама Наталья, сестра Маша, актер Николай Добрынин и преданные фанаты. Как выяснилось, актер был против приезда родных. 

«Глеб сказал: "Зачем ты поедешь так далеко?". Мы живем неблизко, нам ехать на нескольких электричках, на перекладных. Он, в общем-то, и не знал, что мы еще и с Машей приедем», — поделилась Наталья.

Глеб Калюжный с мамой и сестрой

Также она рассказала о благородном поступке сына. Оказывается, Глеб отдал собственную квартиру в Москве близкому человеку. 

«Сейчас Глеб будет снимать жилье, потому что свою квартиру, которую купил, он отдал крестной. Это моя тетя, его бабушка. Так получилось, что она, будучи женой военнослужащего, в итоге осталась без жилья, поскольку переехала сюда из Казахстана. И Глеб щедро просто отдал ей квартиру», — заявила мама актера.

Небольшой комментарий Наталья дала и по поводу личной жизни сына: «На женитьбу есть показатели, но пока пусть погуляет». 

После вынужденного перерыва актер возвращается к работе в кино. Ранее стало известно, что он хочет попробовать себя в качестве режиссера