26 мая Глеб Калюжный завершил службу в армии и покинул расположение Семеновского полка. На «гражданку» он вышел в звании младшего сержанта. Встречали Глеба мама Наталья, сестра Маша, актер Николай Добрынин и преданные фанаты. Как выяснилось, актер был против приезда родных.
«Глеб сказал: "Зачем ты поедешь так далеко?". Мы живем неблизко, нам ехать на нескольких электричках, на перекладных. Он, в общем-то, и не знал, что мы еще и с Машей приедем», — поделилась Наталья.
Также она рассказала о благородном поступке сына. Оказывается, Глеб отдал собственную квартиру в Москве близкому человеку.
«Сейчас Глеб будет снимать жилье, потому что свою квартиру, которую купил, он отдал крестной. Это моя тетя, его бабушка. Так получилось, что она, будучи женой военнослужащего, в итоге осталась без жилья, поскольку переехала сюда из Казахстана. И Глеб щедро просто отдал ей квартиру», — заявила мама актера.
Небольшой комментарий Наталья дала и по поводу личной жизни сына: «На женитьбу есть показатели, но пока пусть погуляет».
После вынужденного перерыва актер возвращается к работе в кино. Ранее стало известно, что он хочет попробовать себя в качестве режиссера.