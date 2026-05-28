Ольге Френкель, режиссеру третьего сезона сериала «Фишер», сделали предложение прямо на премьере проекта.
Это случилось в момент, когда на сцене находилась вся съемочная группа. Встав на колено, возлюбленный Ольги попросил ее руки и сердца. Она согласилась, и зрители отреагировали бурными аплодисментами.
Известно, что избранника Френкель зовут Александр Зарубов. Он работает оперуполномоченным.
«После Фишера. Инквизитор» — третий сезон российского детективного триллера «Фишер». К актерскому составу присоединились Александр Петров, Юлия Снигирь, Полина Гухман и другие. На этот раз героям предстоит расследовать дело об убийстве дочери чиновника, за которым стоит неуловимый барнаульский маньяк.
На презентации сезона Бондарчук трогательно высказался об Александре Петрове.