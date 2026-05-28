Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Ричарда Гира снялся в постельной сцене с Сидни Суини в «Эйфории»

Внешность обнажившегося Гомера Гира вызвала споры в Сети
Гомер Гир
Гомер ГирИсточник: Legion-Media

26-летний Гомер Гир, сын голливудской звезды Ричарда Гира, оказался в центре бурных обсуждений после своего яркого дебюта в третьем сезоне популярного сериала «Эйфория» от HBO. Начинающий актер мгновенно привлек внимание зрителей, приняв участие в крайне откровенной сцене вместе с Сидни Суини.

По сюжету седьмого эпизода персонаж Гомера, молодой актер Дилан Рид, вступает в интимную близость с героиней Суини — Кэсси Ховард. Для самой Кэсси эта связь становится частью хитрого плана по возвращению былой популярности в Сети.

Кадр из сериала «Эйфория», Гомер Гир
Кадр из сериала «Эйфория», Гомер ГирИсточник: Кадр из фильма

В кадре Гомер Гир появился с обнаженным торсом, однако, в отличие от большинства голливудских коллег, актер не стал демонстрировать идеальный рельефный пресс. Отсутствие спортивного телосложения спровоцировало волну обсуждений в интернете.

«Я бы предпочла такого мужчину, чем одного из тех, кто перекачался в спортзале», «Фигура выглядит реалистично, как у парня по соседству. У него достаточно мышц, чтобы понять, что он тренируется, но очевидно, что он не живет в спортзале», «Приятно видеть на экране нормальные тела», — отметили фанаты.