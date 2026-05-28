Сын Ричарда Гира снялся в постельной сцене с Сидни Суини в «Эйфории»

26-летний Гомер Гир, сын голливудской звезды Ричарда Гира, оказался в центре бурных обсуждений после своего яркого дебюта в третьем сезоне популярного сериала «Эйфория» от HBO. Начинающий актер мгновенно привлек внимание зрителей, приняв участие в крайне откровенной сцене вместе с Сидни Суини.
По сюжету седьмого эпизода персонаж Гомера, молодой актер Дилан Рид, вступает в интимную близость с героиней Суини — Кэсси Ховард. Для самой Кэсси эта связь становится частью хитрого плана по возвращению былой популярности в Сети.
В кадре Гомер Гир появился с обнаженным торсом, однако, в отличие от большинства голливудских коллег, актер не стал демонстрировать идеальный рельефный пресс. Отсутствие спортивного телосложения спровоцировало волну обсуждений в интернете.
«Я бы предпочла такого мужчину, чем одного из тех, кто перекачался в спортзале», «Фигура выглядит реалистично, как у парня по соседству. У него достаточно мышц, чтобы понять, что он тренируется, но очевидно, что он не живет в спортзале», «Приятно видеть на экране нормальные тела», — отметили фанаты.