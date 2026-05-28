Дженнифер Лопес откровенно рассказала о поцелуях с Бреттом Голдстином

На премьере новой романтической комедии «Служебный роман» исполнительница главной роли, 56-летняя Дженнифер Лопес, призналась, что съемки сцен с поцелуями все еще вызывают у нее «небольшое волнение» даже спустя столько лет актерской карьеры.
«Я занимаюсь этим уже давно», — напомнила Джей Ло, прежде чем рассказать об опыте поцелуя с партнером по съемочной площадке (и, предположительно, ее новым возлюбленным) Бреттом Голдстином.
«Хочется сказать, что все было хорошо, но нет — это всегда волнительно. Типа: “Так, мне нужно поцеловать человека, которого я не знаю, и я только начинаю с ним знакомиться”. Немного нервничаешь, вот и всё», — разоткровенничалась Лопес.
Признавая, что яркий свет софитов и камеры вокруг могут усиливать напряжение, 45-летний Голдстин отметил, что секрет избавления от нервного напряжения заключается в том, чтобы «просто сделать это», не задумываясь ни на секунду.
В новом фильме Лопес играет Джеки Круз, генерального директора крупной компании, которая влюбляется в своего недавно принятого на работу сотрудника, Дэниела Бланчфлауэра, роль которого исполняет Голдстин. Их тайный роман в самом разгаре, когда Джеки и Дэниел решают «перестать играть по правилам и начать следовать зову своих сердец».