Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лопес откровенно рассказала о поцелуях с Бреттом Голдстином

Актриса призналась, что съемки сцен с поцелуями все еще вызывают у нее «небольшое волнение»
Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин
Дженнифер Лопес и Бретт ГолдстинИсточник: Legion-Media.ru

На премьере новой романтической комедии «Служебный роман» исполнительница главной роли, 56-летняя Дженнифер Лопес, призналась, что съемки сцен с поцелуями все еще вызывают у нее «небольшое волнение» даже спустя столько лет актерской карьеры.

«Я занимаюсь этим уже давно», — напомнила Джей Ло, прежде чем рассказать об опыте поцелуя с партнером по съемочной площадке (и, предположительно, ее новым возлюбленным) Бреттом Голдстином.

«Хочется сказать, что все было хорошо, но нет — это всегда волнительно. Типа: “Так, мне нужно поцеловать человека, которого я не знаю, и я только начинаю с ним знакомиться”. Немного нервничаешь, вот и всё», — разоткровенничалась Лопес.

Признавая, что яркий свет софитов и камеры вокруг могут усиливать напряжение, 45-летний Голдстин отметил, что секрет избавления от нервного напряжения заключается в том, чтобы «просто сделать это», не задумываясь ни на секунду.

В новом фильме Лопес играет Джеки Круз, генерального директора крупной компании, которая влюбляется в своего недавно принятого на работу сотрудника, Дэниела Бланчфлауэра, роль которого исполняет Голдстин. Их тайный роман в самом разгаре, когда Джеки и Дэниел решают «перестать играть по правилам и начать следовать зову своих сердец».