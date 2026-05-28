Стивен Спилберг обозначил свою позицию по поводу использования искусственного интеллекта в кино, заявив, что не готов допускать его к ключевым творческим процессам.
Трехкратный лауреат «Оскара» признался, что пока «воздерживается от окончательных выводов» об ИИ, однако уже сейчас видит границы его применения. По словам режиссера, он категорически против того, чтобы технологии заменяли людей в сценарной работе.
«Мне не нравится, когда за столом сценаристов появляется “пустой стул”, который занимает компьютер», — отметил Спилберг. Он подчеркнул, что не верит в сознание машин и считает, что алгоритмы не способны заменить человеческую душу.
При этом режиссер не отвергает ИИ полностью. Он допускает его использование как вспомогательного инструмента — например, для поиска локаций или оптимизации производственных процессов.
Однако, по его мнению, технологии не должны вмешиваться в креативные решения: от написания диалогов до выбора антагониста или постановки сцен. «Используйте ИИ как инструмент, но не позволяйте ему становиться окончательным словом в творчестве», — подчеркнул Спилберг.
На фоне этих заявлений дискуссия об ИИ в Голливуде продолжает набирать обороты. В частности, профсоюз SAG-AFTRA уже поддержал новую политическую инициативу в США, направленную на регулирование использования искусственного интеллекта и защиту авторских прав.