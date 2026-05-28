Эрнст рассказал об исторической достоверности декораций сериала «Лиля»

Специально для сериала «Лиля» в кинопарке восстановили трамвайные пути, десятки зданий, а также интерьеры квартиры Бриков и комнаты Владимира Маяковского
Генеральный директор Первого канала и продюсер многосерийного проекта «Лиля» Константин Эрнст заявил, что создатели сериала уделили особое внимание исторической точности декораций. Для съемочного процесса в кинопарке «Москино» были специально восстановлены элементы городской среды начала XX века, пишет 1tv.ru.

На площадке появились трамвайные рельсы, свыше 30 зданий, а также интерьеры, связанные с героями эпохи — квартира Бриков и комната Владимира Маяковского. По словам Эрнста, зрители смогут не только увидеть эти объекты в кадре, но и посетить площадку лично.

Продюсер отметил на официальной премьере сериала, что воссозданные улицы с мощеной мостовой доступны для прогулок, а использованный в съемках трамвай 1920-х годов является подлинным историческим транспортом.