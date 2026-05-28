Британская студия Fremantle совместно с Archery Pictures работает над новым сериалом «Мориарти» — современной криминальной драмой, вдохновленной культовым антагонистом Шерлока Холмса.
Проект описывается как «переосмысление процедурного детектива» с необычным главным героем. В центре сюжета — профессор криминальной психологии Джеймс Мориарти, который ведет двойную жизнь. Днем он преподает в Даремском университете, а ночью управляет сложной преступной сетью на севере Англии.
Ситуация выходит из-под контроля, когда на его империю начинает наступление новый криминальный соперник. Чтобы защитить свои позиции, Мориарти вынужден пойти на неожиданный шаг — стать консультантом полиции и использовать закон против врага, скрывая свою истинную личность.
Его напарницей становится детектив Имоджен Берроуз — принципиальная и проницательная сыщица из Йоркшира. Вместе они образуют эффективный тандем, однако вскоре главной угрозой для Мориарти становятся не преступники, а растущие подозрения его коллеги.
Сценарий сериала написали Крис Корнуэлл («Открытие ведьм», «Ответный удар») и Оливер Лэнсли («Флэк»). Создатели обещают сочетание напряженного сюжета и глубокого погружения в психологию злодея, показывая, что значит быть криминальным гением.
В Fremantle уверены, что проект может стать успешной франшизой благодаря новому взгляду на одного из самых загадочных персонажей вселенной Шерлока Холмса. Международными продажами сериала займется сама компания.