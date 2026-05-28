Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, резко высказалась о новой практике в театрах. В разговоре с изданием «Абзац» она раскритиковала идею вводить чаевые для артистов.
Поргина подчеркнула: актеры выкладываются на сцене полностью и не ждут от зрителей дополнительной платы. Она не отрицает, что цветы после спектакля — это приятный жест, но не более того.
«Если нам дарят цветы, потому что понравилось, это прекрасно. Мы благодарим за это. Но чтобы давали чаевые — это унизительно и оскорбительно. Кто это придумал там? Сумасшедшие какие-то?» — заявила артистка.
Поводом для обсуждения стало нововведение в московском «Покровка. Театре». 26 мая там появилась возможность оставить безналичные чаевые актерам.
Объявления с предложением отблагодарить понравившегося артиста разместили в буфете, по аналогии с салонами красоты. Поргина уверена: за доходы актеров должен отвечать театр, а не зритель. По ее словам, если работники сцены считают свои зарплаты недостаточными, им стоит обращаться напрямую в Министерство культуры.
«Но просить чаевые вместо цветов — это просто какой-то кошмар. Это паноптикум!» — подчеркнула актриса.