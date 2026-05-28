Весна 2026 года продолжает удивлять поклонников турдизи громкими премьерами, неожиданными кастингами и новостями, которые обсуждает весь турецкий фандом. В мае стало известно о новой роли звезды сериала «Беззащитные», летнем проекте с Муратом Йылдырымом и Фахрийе Эвджен, загадочном сериале Netflix в духе «Остаться в живых» и триумфе турецкого кино на мировой арене. И это лишь часть событий, которыми запомнится последний весенний месяц.
Новая роль Бурака Беркая Акгюля
По эксклюзивной информации журналистки Бирсен Алтунташ, Бурак Беркай Акгюль пополнил каст нового сериала «Чужие жизни» (Başkalarının Hayatı), который выйдет на Star TV уже в новом телесезоне.
Проект привлек внимание индустрии, так как за ним стоит мощная продюсерская компания Ay Yapım, известная своими хитами «Черная любовь», «Ветреный» и другими громкими драмами, задавшими планку современного турдизи.
Режиссером сериала выступает Бурак Мюждеджи, а адаптацией сценария занимается Бану Киремитчи Бозкурт, которая переработала сюжет мексиканской мелодрамы Rubí, добавив ему более современное и эмоционально насыщенное звучание.
Сам Бурак Беркай Акгюль сыграет доктора Сарпа — героя, чья жизнь резко меняется после встречи с юной Хюльей. Их история обещает классическую, но всегда востребованную драму: сильные чувства, внутренние конфликты, профессиональные дилеммы и непростые моральные выборы.
Дуэт Мурата Йылдырыма и Фахрийе Эвджен в новом сериале «Бирюзовое лето»
По информации журналистки Бирсен Алтунташ, новый проект «Бирюзовое лето» производства NTC Medya создается при поддержке турецкого Агентства по продвижению и развитию туризма. Сериал задуман как масштабная витрина страны — он должен не только рассказать историю героев, но и показать зрителям природные и культурные красоты Турции, усиливая интерес к путешествиям.
Главные роли в проекте исполнят Мурат Йылдырым и Фахрийе Эвджен. Их совместное возвращение уже стало одной из самых обсуждаемых новостей месяца и вызвало заметный ажиотаж среди поклонников.
Режиссером проекта выступает Семих Багджи, хорошо знакомый зрителям по ряду успешных сериалов, а сценарий пишет Кемаль Хамамджиоглу — один из самых востребованных драматургов индустрии. Такая творческая команда явно нацелена на качественную, масштабную драму с сильной эмоциональной основой и кинематографическим размахом.
Новый детектив «Дорога домой» как ответ культовому сериалу «Остаться в живых»
Netflix и Ay Yapım объединяют усилия для создания нового 8-серийного проекта Eve Giden Yol («Дорога домой»), который уже сейчас называют турецким ответом культовому сериалу «Остаться в живых». Главные роли исполнят Арас Булут Ийнемли и Нильпери Шахинкая.
Сюжет строится вокруг загадочных событий, начавшихся после автомобильной аварии. Проект заявлен как «локальная версия Lost» — с атмосферой изоляции, нелинейным повествованием, флэшбэками и постепенным раскрытием тайн, которые связывают героев куда глубже, чем кажется на первый взгляд.
Съемки пройдут в заброшенной деревне, что должно усилить ощущение тревожности и оторванности от внешнего мира. Всего запланировано 8 серий — формат, который Netflix традиционно использует для плотных, динамичных историй без затянутых линий.
Новые роли главных героев сериала «Чукур»
Поклонников сериала «Чукур» ждет приятное возвращение знакомой экранной химии: Арас Булут Ийнемли снова появится в одном проекте с Альпером Чанкая, который также был частью культовой истории.
В новом сериале Eve Giden Yol Альпер Чанкая сыграет персонажа по имени Шахин. Интересно, что сейчас актер уже задействован в двух сезонах проекта Uzak Şehir, где играет Шахина, однако, по информации инсайдеров, после финала сезона он завершит участие в текущем сериале, чтобы полностью сосредоточиться на новом масштабном стриминговом проекте.
Eve Giden Yol уже называют одним из самых ожидаемых турецких стриминговых проектов 2026 года. Сильный актерский состав, поддержка Netflix и заявленный детективно-драматический тон делают сериал потенциальным хитом сезона — теперь остается дождаться первых кадров и трейлера.
Триумф на международных площадках
Турецкое кино продолжает уверенно заявлять о себе на международной арене. Фильм Periferi («Периферия» / «Окраина») с Эрдемом Кайнарджи в главной роли и продюсерском кресле был отобран в программу Cannes Marché du Film — крупнейшего в мире кинорынка, который традиционно проходит параллельно с Каннским кинофестивалем.
Marché du Film считается ключевой бизнес-площадкой мировой киноиндустрии: именно здесь заключаются сделки о международной дистрибуции, прокате и копродукции. Для проектов участие в официальных секциях означает не только престиж, но и реальный шанс выйти на глобальный рынок и привлечь внимание дистрибьюторов и фестивальных отборщиков.
В 2026 году Periferi вошел в секции Market Showcase и Pavilion Showcase, что стало важным профессиональным признанием для всей съемочной группы. Для турецкого кино это еще один шаг к укреплению позиций на мировой карте фестивального и индустриального кинематографа.