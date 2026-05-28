Дети Оксаны Акиньшиной от бывшего мужа, кинопродюсера Арчила Геловани, переехали жить к ней и ее новому возлюбленному Даниле Козловскому. Об этом сообщает Woman.ru, ссылаясь на инсайдеров.
Как сообщают источники, 41-летний актер даже приобрел большой загородный дом недалеко от Москвы, чтобы жить с любимой и детьми. Эту информацию подтвердил продюсер Леонид Дзюник.
«Когда возник разговор про союз с Козловским, про беременность, многие как только не говорили про нее: мол, разбросала детей. Послушайте, кто спрашивал это мнение?! Она не делает аборты, а рожает от любимых мужчин. И не важно с кем дети живут, она дает жизнь. Тем более, сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький. Маленький, наверно, очень красивый будет, мама с папой такие красивые оба! Оксана — артистка, она работает, ей надо заниматься карьерой, это ее право, а с детьми она сама разберется. Раньше у нее не было возможности, чтобы все жили с ней, теперь — есть», — рассказал продюсер Woman.ru.
Ходят слухи, что Геловани не только согласился отдать детей экс-супруге, но и поспособствовал ее семейному счастью. Именно ему приписывают заслугу в том, что Козловский так и не попал под отмену: сегодня он активно снимается в российском кино и выходит на театральную сцену.
«По мне — это прежде всего заслуга самого Данилы. Он же никуда не уезжал, как многие другие. У него семья в США, он ездил туда к дочери и каждый раз возвращался. Никакой вины за ним нет. Оксана, конечно, тоже помогла, она сильные позиции в кино имеет. Если Арчил тоже помогал, то ему воздастся за это доброе дело. Козловский — талант. Мне кажется там все хорошо у них сейчас, Оксана с бывшим мужем наконец решила все вопросы», — заключил Дзюник.
В начале мая 2026 года в семье Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского произошло радостное событие — на свет появился их сын Лео. Малыш стал долгожданным и, по словам родителей, сделал их жизнь по-настоящему полной.
«Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо, за эти руки, которыми можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир!» — писал Козловский в личном блоге.
Для него этот ребенок стал вторым. От отношений с Ольгой Зуевой у него подрастает шестилетняя дочь Ода Валентина. Девочка живет с мамой в США.
Акиньшина же стала мамой в четвертый раз. Ее старший сын Филипп родился в 2009 году в отношениях с Дмитрием Литвиным, но его воспитанием занимались родители актрисы.
В браке с кинопродюсером Арчилом Геловани актриса в 2013-м родила сына Константина, а спустя четыре года — дочь Эмми. Долгое время дети тоже жили отдельно от матери: после развода Геловани увез их в Грузию. Акиньшина строила карьеру, много работала, а в свободное время летала к ним.
Позже вместе с ней в Грузию летал и звезда фильма «Легенда № 17». Как утверждают в окружении пары, он нашел общий язык не только с детьми любимой, но и с ее бывшим мужем.