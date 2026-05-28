Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Начались съемки «Незнайки» с неузнаваемым Никитой Кологривым: первые кадры

Стала известна дата премьеры фильма по мотивам сказки Николая Носова
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Незнайка»
Кадр из фильма «Незнайка»

Стартовали съемки семейного приключенческого фильма «Незнайка» по мотивам произведений Николая Носова. Роль любопытного мечтателя Незнайки исполнит Леонид Басов, известный по фильмам «Пальма» и «Пальма 2». Доктора Пилюлькина сыграет Сергей Лавыгин, а хвастунишку Смекайло сыграет Никита Кологривый. Создатели обещают, что лента по-новому расскажет историю о взрослении и поиске себя.

Никита Кологривый на съемках фильма «Незнайка»
Никита Кологривый на съемках фильма «Незнайка»

По сюжету, озорной Незнайка вечно влипает в истории. После аварии воздушного шара в незнакомом городе его по ошибке принимают за гениального изобретателя. Признание окрыляет его, но жить чужой славой становится все тяжелее. Герою предстоит выбор: продолжать обманывать или остаться собой.

Кадр из фильма «Незнайка»
Кадр из фильма «Незнайка»

«Для меня Незнайка — это любопытный, наивный и добрый парень. Он постоянно задает вопросы и стремится узнать новое, понять окружающий мир. Его простота и доверчивость иногда приводят к очень забавным ситуациям, но делают его еще более милым. Незнайка часто сталкивается с трудностями из-за своей наивности, но всегда находит выход», — поделился исполнитель роли Незнайки Леонид Басов.

На съемках фильма «Незнайка»
На съемках фильма «Незнайка»
Кадр из фильма «Незнайка»
Кадр из фильма «Незнайка»

Режиссер фильма Дмитрий Дьяченко отметил, что мир «Незнайки» — это возможность рассказать о проблемах молодого поколения языком сказки и юмора, без назидания и морализаторства.

На съемках фильма «Незнайка»
На съемках фильма «Незнайка»

«„Незнайка“ — это редкий проект, где у всех художественных цехов невероятное раздолье для фантазии, — отметил Сергей Лавыгин. — Мы кропотливо создаем новый сказочный мир — яркий и продуманный до мелочей».

Наталья Щукина и Сергей Лавыгин на съемках фильма «Незнайка»
Наталья Щукина и Сергей Лавыгин на съемках фильма «Незнайка»

На экране также появятся Даяна Гудз (Синеглазка), Сергей Волков (Знайка), Василий Атанов (Пончик), Данил Стеклов (Винтик), Владимир Тяптушкин (Шпунтик), Наталья Щукина и другие.

Кадр из фильма «Незнайка»
Кадр из фильма «Незнайка»

Фильм — совместный проект Первого канала, студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START при поддержке Фонда кино. Картина выйдет в кинотеатрах 1 января 2028 года. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».