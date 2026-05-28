Стартовали съемки семейного приключенческого фильма «Незнайка» по мотивам произведений Николая Носова. Роль любопытного мечтателя Незнайки исполнит Леонид Басов, известный по фильмам «Пальма» и «Пальма 2». Доктора Пилюлькина сыграет Сергей Лавыгин, а хвастунишку Смекайло сыграет Никита Кологривый. Создатели обещают, что лента по-новому расскажет историю о взрослении и поиске себя.
По сюжету, озорной Незнайка вечно влипает в истории. После аварии воздушного шара в незнакомом городе его по ошибке принимают за гениального изобретателя. Признание окрыляет его, но жить чужой славой становится все тяжелее. Герою предстоит выбор: продолжать обманывать или остаться собой.
«Для меня Незнайка — это любопытный, наивный и добрый парень. Он постоянно задает вопросы и стремится узнать новое, понять окружающий мир. Его простота и доверчивость иногда приводят к очень забавным ситуациям, но делают его еще более милым. Незнайка часто сталкивается с трудностями из-за своей наивности, но всегда находит выход», — поделился исполнитель роли Незнайки Леонид Басов.
Режиссер фильма Дмитрий Дьяченко отметил, что мир «Незнайки» — это возможность рассказать о проблемах молодого поколения языком сказки и юмора, без назидания и морализаторства.
«„Незнайка“ — это редкий проект, где у всех художественных цехов невероятное раздолье для фантазии, — отметил Сергей Лавыгин. — Мы кропотливо создаем новый сказочный мир — яркий и продуманный до мелочей».
На экране также появятся Даяна Гудз (Синеглазка), Сергей Волков (Знайка), Василий Атанов (Пончик), Данил Стеклов (Винтик), Владимир Тяптушкин (Шпунтик), Наталья Щукина и другие.
Фильм — совместный проект Первого канала, студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START при поддержке Фонда кино. Картина выйдет в кинотеатрах 1 января 2028 года. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».