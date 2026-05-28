Брук Шилдс трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы: «Четверть века...»

Актриса Брук Шилдс отметила важную семейную дату — 25 лет со дня свадьбы с сценаристом Крисом Хенчи. 60-летняя звезда трогательно поздравила супруга в соцсетях, опубликовав архивные кадры с их свадебного торжества.
В своем личном блоге знаменитость с иронией подчеркнула значимость юбилея: «Сегодня 25 лет как мы поженились! Четверть века… Это делает нас старой супружеской парой?? Я люблю тебя, Хенчи!» — написала актриса.
История их отношений началась в 1999 году на студии Warner Bros., где их познакомил бульдог актрисы по кличке Дарла. В 2001 году пара сыграла сразу две свадьбы: сначала тихую церемонию на острове Каталина, а затем более масштабное торжество в Палм-Спрингс для друзей и близких.
Ранее Брук Шилдс призналась, что у нее был роман с Джоном Кеннеди-младшим в конце 80-х.