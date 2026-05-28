Бывший помощник Мэттью Перри получил почти четыре года тюрьмы за смертельную инъекцию

Помощника Мэттью Перри Кеннета Ивамаса приговорили к 4 годам тюрьмы
Мэттью Перри в фильме «Триумф: История Рона Кларка»
Кеннет Ивамаса, личный ассистент звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, отправляется за решетку. Суд приговорил его к почти четырем годам лишения свободы за участие в схеме, которая закончилась трагедией, сообщает RadarOnline.

Ивамаса признал свою вину. Его обвиняли в сговоре с целью распространения кетамина, что привело к гибели актера. Следствие установило: помощник не имел медицинского образования, но неоднократно делал Перри инъекции наркотика. Один из таких уколов стал фатальным — 28 октября 2023 года.

В день трагедии Ивамаса нашел Мэттью Перри без сознания в джакузи. К тому моменту актер уже получил очередную дозу. Официальная причина смерти — «острые последствия воздействия кетамина».

В зале суда выступила мать погибшего. Сюзанна Перри заявила, что Ивамаса должен был оберегать ее сына в борьбе с зависимостью. Вместо этого, по ее словам, он «способствовал употреблению запрещенных веществ и неоднократно вводил их, хотя не имел права и подготовки».

Дело не ограничилось одним фигурантом. В материалах расследования фигурируют врачи и посредники. Прокуратура назвала их частью «подпольной сети», которая наживалась на зависимости актера. Подсчитано, что за 29 дней до смерти Перри и его окружение потратили более 55 тысяч долларов на нелегальные инъекции кетамина.

Отдельно в деле упоминается женщина, известная как «кетаминовая королева». Ранее ее приговорили к 15 годам тюрьмы за поставки препарата. По версии следствия, часть этих поставок была связана с той самой смертельной дозой.