В кинопарке «Москино» 30 мая открывается летний сезон

На 20 и 21 июня запланированы выступления групп «Любэ», Ay Yola, «Пелагея» и народных ансамблей, спектакли для зрителей разных возрастов, встречи с артистами и лекции по искусству
Кинопарк «Москино» в Московской областиИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Музыкальные фестивали, показы фильмов на свежем воздухе, катания на круглогодичной тюбинговой горке, экскурсии по съемочным площадкам и другие события ожидают посетителей кинопарка «Москино» в летнем сезоне, который стартует 30 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«На лето кинопарк подготовил программу для всей семьи: культурно-познавательную, гастрономическую, спортивную. Например, фестиваль “Традиция” объединит больше 100 мероприятий, включая концерты известных исполнителей, поэтические чтения, презентации модных коллекций и ремесленные мастер-классы», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что фестиваль «Традиция», посвященный отечественной культуре, будет проходить уже в 11-й раз, но впервые — на площадках кинопарка. На 20 и 21 июня запланированы выступления групп «Любэ», Ay Yola, «Пелагея» и народных ансамблей, спектакли для зрителей разных возрастов, встречи с артистами и лекции по искусству. Можно будет сделать сувениры на занятиях по чеканке латунных украшений, резьбе по дереву, плетению кружев и другим народным промыслам. Кроме того, российские дизайнеры представят свои коллекции, вдохновленные фольклором и национальными костюмами.

Кинопарк Москино в Московской областиИсточник: Legion-Media.ru

27—28 июня на площадке проведут фестиваль молодых исполнителей, 4—5 июля — масштабный рок-фестиваль, 15—16 августа — музыкально-гастрономический фестиваль, гости которого попробуют фирменные блюда ведущих шеф-поваров страны. На центральной площади кинопарка начались показы фильмов на свежем воздухе, в программе — советская классика и отечественные новинки. После зимнего сезона 6 июня свою работу возобновит круглогодичная тюбинговая горка с четырьмя спусками, рассчитанными на детей и взрослых. Длина более протяженных — 115 метров, коротких — 75.

Кроме того, в кинопарке проводятся экскурсии по территории, на которых с 2024 года уже побывали почти 50 тыс. человек. Например, обзорный маршрут охватывает ключевые съемочные площадки и павильоны, где снимают исторические драмы и современные хиты.

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Лето в Москве». Он объединит свыше 500 площадок во всех районах города. Главная тема в этом году — «Время быть вместе», ее отразят в культурных, благотворительных, познавательных, спортивных и других мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам, таким как День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности.