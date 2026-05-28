В кинопарке «Москино» 30 мая открывается летний сезон

Отмечается, что фестиваль «Традиция», посвященный отечественной культуре, будет проходить уже в 11-й раз, но впервые — на площадках кинопарка. На 20 и 21 июня запланированы выступления групп «Любэ», Ay Yola, «Пелагея» и народных ансамблей, спектакли для зрителей разных возрастов, встречи с артистами и лекции по искусству. Можно будет сделать сувениры на занятиях по чеканке латунных украшений, резьбе по дереву, плетению кружев и другим народным промыслам. Кроме того, российские дизайнеры представят свои коллекции, вдохновленные фольклором и национальными костюмами.