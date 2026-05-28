Названы новые предпочтения россиян в true crime-сериалах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские зрители все чаще предпочитают в сериалах жанра true crime детективные дуэты вместо образа жесткого следователя-одиночки. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Magram MR и онлайн-кинотеатра Wink.
«Накануне старта сериала “После Фишера. Инквизитор” в онлайн-кинотеатре Wink аналитики провели опрос, чтобы выяснить, какие следователи привлекают зрителей. 20% опрошенных женщин и почти четверть мужчин хотели бы видеть в качестве детективов пару “мужчина-женщина”. Эта модель предполагает, что расследование строится не на доминировании одного героя, а на столкновении разных подходов и характеров», — говорится в сообщении.
При этом почти половина респондентов (47%) заявили, что пол следователя для них не имеет значения. Среди зрителей старше 45 лет такой ответ дали более 54% участников опроса. Согласно исследованию, классическая модель «мужчина-следователь» остается востребованной у 13% аудитории, а формат «женщина-следователь» предпочитают 8% опрошенных.
Также зрители назвали качества, которые делают героя детектива наиболее привлекательным. Лидером стала внимательность к деталям, этот вариант выбрали 53% опрошенных. Далее следуют интуиция (48%), психологическая проницательность (32%), уверенность (28%), умение идти против системы (23%) и человечность (23%). При этом жесткость выбрали только 6% респондентов.
Исследование проводилось в мае 2026 года методом онлайн-опроса среди 1 008 россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 8 тыс. человек.