В Улан-Удэ подвели итоги Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу». Мероприятие проходило с 21 по 23 мая. Организаторами выступили Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Правительство Республики Бурятия при поддержке ВЭБ.РФ.
Форум объединил участников 10 стран мира и 43 регионов России. Почти 35 тысяч жителей и гостей Улан-Удэ стали участниками деловой, образовательной, культурной и городской программ форума. На площадках собрались представители креативного бизнеса, власти, институтов развития, инвесторы, продюсеры, дизайнеры, архитекторы, музыканты, художники и кинематографисты.
Среди ключевых гостей форума были Федор Бондарчук, Клим Шипенко и Алексей Чадов, представители Фонда кино, Института развития интернета, крупнейших медиаплатформ и международных организаций.
Главный практический итог — подписание соглашений на сумму более 30 млрд рублей. Документы касаются инфраструктурных, туристических и креативных проектов на Дальнем Востоке. В их числе запуск новых кинопроектов, создание мультфильмов, арт-объектов и развитие креативной инфраструктуры.
Заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева поблагодарила организаторов и участников. Она отметила высокий уровень программы и практические итоги.
«Хотела бы поблагодарить команду Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, которая организовала этот форум и много вложила сил, и отдельно особую благодарность команде Республики Бурятия, которая приняла и сделала возможным форум 2026 года. Нам очень важно собираться хотя бы раз в год таким составом, посмотреть друг другу в глаза, обменяться идеями, эмоциями, знаниями, вдохновиться, договориться о новых проектах. В этом году форум оказался не просто содержательным с точки зрения коммуникации и эмоций, но и очень продуктивным и богатым на практические результаты», — отметила Эльвира Нургалиева.
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил, что креативные индустрии становятся стратегическим направлением для региона.
«Наши креативные люди, которые занимаются большим и маленьким бизнесом, получили уверенность в том, что, во-первых, это нужно, во-вторых, у них есть потенциал в рынке, и, в-третьих, это навсегда. Сегодня креативная индустрия Республики Бурятия — это еще одно стратегическое направление нашего развития. Мы все знаем большие проекты по добыче полезных ископаемых, инфраструктурные проекты, а креативная индустрия — это тысячи людей и в городе, и в маленьком поселке — везде. Это общая увлеченность. Поэтому давайте творить, зарабатывать и уверенно идти вперед, и при этом быть счастливыми», — сказал Алексей Цыденов.
В программу форума вошло около 200 событий: пленарные сессии, отраслевые дискуссии, мастер-классы, питчинги, международный медиарынок, арт-рынок и образовательные треки. В деловой части выступили более 230 спикеров из федеральных и региональных органов власти, институтов развития, крупнейших медиахолдингов, онлайн-платформ, архитектурных бюро и креативного бизнеса.
Впервые на Дальнем Востоке в рамках форума прошел международный медиарынок. Участникам показали 50 кино- и анимационных проектов. По итогам заключили соглашения о продаже 9 кинокартин. Также впервые состоялся арт-рынок, где представили и продали работы дальневосточных художников. Организаторы объявили о проведении в конце 2026 года первой Дальневосточной архитектурной премии.
Особое внимание в этом году уделили аудиовизуальному контенту, кино, анимации, музыке, архитектуре, моде, цифровому искусству и новым финансовым инструментам для креативной экономики. В центре обсуждения оказались экспорт креативного продукта, международное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, капитализация интеллектуальной собственности и условия для роста креативного бизнеса на Дальнем Востоке.
Международный форум «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» подтвердил, что креативные индустрии становятся устойчивым сектором экономики Дальнего Востока. Запущенные проекты, соглашения и инициативы направлены на развитие человеческого капитала, продвижение дальневосточного культурного продукта и формирование современной креативной инфраструктуры макрорегиона.