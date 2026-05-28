Актриса Джессика Альба и ее бойфренд Дэнни Рамирес попали в объективы папарацци во время отдыха в Майами. Об этом пишет People.
Звездную пару засняли прямо на берегу океана. Джессика Альба выбрала для выхода пестрый крошечный бикини и дополнила образ юбкой на бедрах. Ее спутник появился на пляже в ярких плавках.
Актриса также решила отказаться от макияжа и укладки, появившись перед камерами в естественном виде.
В Майами Джессика Альба и Дэнни Рамирес проводят уже несколько недель подряд. Слухи о романе между Альбой и ее коллегой, который моложе нее на 11 лет, поползли еще весной 2025 года.
Летом папарацци удалось застать пару прямо у дома артиста — влюбленные целовались и обнимали друг друга. А в ноябре актеры впервые решились выйти в свет вместе: Альба и Рамирес приехали на благотворительный гала-вечер Baby2Baby в Лос-Анджелесе. Несмотря на пристальное внимание прессы, пара продолжает хранить молчание о личной жизни и никак не комментирует вопросы поклонников.
