Завершились съемки фильма «Альпийская баллада», основанного на одноименной повести Василя Быкова. Главные роли в ленте сыграли Иван Янковский, Дениз Сардиско, Милош Бикович и Петар Зекавица.
События разворачиваются в 1943 году. Советский солдат (Янковский) бежит из концлагеря в итальянских Альпах. В пути к нему неожиданно присоединяются двое: знаменитый немецкий киноактер (Бикович) и итальянская антифашистка Джулия (Сардиско). Героям предстоят три дня опасных приключений, во время которых вспыхивает любовь — чувство, бросающее вызов войне. А фоном служат захватывающие дух альпийские пейзажи.
«Это было невероятное приключение: два месяца в Сербии, международная команда и встреча трех актерских школ. Отдельная гордость — работать с классиком русского кино, оператором Сергеем Мачильским. А еще забавное совпадение: перед поездкой я пересматривал „Лучше звоните Солу“ и вдруг мне выпала возможность поработать с настоящей сербской звездой из этого сериала — Стефаном Капичичем», — поделился режиссер Андрей Богатырев.
Съемки проходили в Сербии, России и Казахстане. Ключевые натурные сцены команда проекта отсняла в живописном природном заповеднике на востоке Сербии — на территории горного массива Стара-Планина.
Вадим Смирнов, гендиректор «НМГ Кинопрокат», назвал фильм воплощением любимого произведения о войне без войны. По его мнению, картина будет грандиозной благодаря технологиям, масштабу и талантам Янковского, Биковича и Сардиско. Он уверен, что у фильма есть все составляющие успеха, и назвал его будущим блокбастером, в котором есть и красивая история любви, трудный выбор и самоотверженность.
Оператором картины стал Сергей Мачильский. Сценарий написала Светлана Штеба («Втроем», «Поехавшая») при участии сербского драматурга Небойши Ромцевича («Балканский рубеж»).
Производством занимались кинокомпании Pan-Atlantic Studio, «НМГ Кинопрокат» и Film District doo при финансовой поддержке Фонда кино. Дистрибьютором является компания Art Pictures Distribution.
«Альпийская баллада» выйдет в российский прокат 30 сентября 2027 года.