Янковский и Бикович спасаются от фашистов в «Альпийской балладе»: кадры со съемок

Смотрите фоторепортаж со съемок фильма по мотивам повести Василя Быкова. Также стала известна дата премьеры
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Иван Янковский на съемках фильма «Альпийская баллада»
Завершились съемки фильма «Альпийская баллада», основанного на одноименной повести Василя Быкова. Главные роли в ленте сыграли Иван Янковский, Дениз Сардиско, Милош Бикович и Петар Зекавица.

События разворачиваются в 1943 году. Советский солдат (Янковский) бежит из концлагеря в итальянских Альпах. В пути к нему неожиданно присоединяются двое: знаменитый немецкий киноактер (Бикович) и итальянская антифашистка Джулия (Сардиско). Героям предстоят три дня опасных приключений, во время которых вспыхивает любовь — чувство, бросающее вызов войне. А фоном служат захватывающие дух альпийские пейзажи.

Кадр из фильма «Альпийская баллада»
«Это было невероятное приключение: два месяца в Сербии, международная команда и встреча трех актерских школ. Отдельная гордость — работать с классиком русского кино, оператором Сергеем Мачильским. А еще забавное совпадение: перед поездкой я пересматривал „Лучше звоните Солу“ и вдруг мне выпала возможность поработать с настоящей сербской звездой из этого сериала — Стефаном Капичичем», — поделился режиссер Андрей Богатырев.

Кадр из фильма «Альпийская баллада»
Съемки проходили в Сербии, России и Казахстане. Ключевые натурные сцены команда проекта отсняла в живописном природном заповеднике на востоке Сербии — на территории горного массива Стара-Планина.

Кадр из фильма «Альпийская баллада»
Вадим Смирнов, гендиректор «НМГ Кинопрокат», назвал фильм воплощением любимого произведения о войне без войны. По его мнению, картина будет грандиозной благодаря технологиям, масштабу и талантам Янковского, Биковича и Сардиско. Он уверен, что у фильма есть все составляющие успеха, и назвал его будущим блокбастером, в котором есть и красивая история любви, трудный выбор и самоотверженность.

Кадр из фильма «Альпийская баллада»
Оператором картины стал Сергей Мачильский. Сценарий написала Светлана Штеба («Втроем», «Поехавшая») при участии сербского драматурга Небойши Ромцевича («Балканский рубеж»). 

Кадр из фильма «Альпийская баллада»
Производством занимались кинокомпании Pan-Atlantic Studio, «НМГ Кинопрокат» и Film District doo при финансовой поддержке Фонда кино. Дистрибьютором является компания Art Pictures Distribution.

«Альпийская баллада» выйдет в российский прокат 30 сентября 2027 года.