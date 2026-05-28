Актриса Ольга Дибцева рассказала «Леди Mail», как ей удалось вернуть уверенность в себе после того, как она похудела. Вес знаменитость набрала после рождения первого ребенка.
Толчком к преображению стал ее будущий супруг, бизнесмен Евгений Евпак. Уже после нескольких встреч он прямо заявил, что ей стоит сбросить лишние килограммы.
«Уже спустя пару свиданий Женя признался, что впервые увидел меня в фильме “Бой с тенью” (в котором я снималась худой) и что было бы здорово мне вернуться в тот вес. Мол, такая ты — настоящая», — вспомнила артистка.
Дибцева отметила, что Евпак не просто дал совет, но и активно помогал ей в процессе, оказывая поддержку. По словам актрисы, возлюбленный постоянно повторял, что она худеет не ради него, а ради самой себя.
«Потому что я сама не люблю себя большой. И это правда. Как только лишние килограммы ушли, моя самооценка сразу взлетела до небес», — поделилась знаменитость.
