Киану Ривз вступился за режиссера, обвиненного в мошенничестве с деньгами Netflix

Киану Ривз вступился за режиссера Карла Ринша, которого признали виновным в мошенничестве с деньгами Netflix. Актер направил письмо федеральному судье Джефу Ракоффу с просьбой проявить к кинематографисту снисхождение при вынесении приговора. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на Variety.