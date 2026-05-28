Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Киану Ривз вступился за режиссера, обвиненного в мошенничестве с деньгами Netflix

Киану Ривз вступился за режиссера Карла Ринша, обвиненного в мошенничестве
Киану Ривз
Киану РивзИсточник: Legion-Media.ru

Киану Ривз вступился за режиссера Карла Ринша, которого признали виновным в мошенничестве с деньгами Netflix. Актер направил письмо федеральному судье Джефу Ракоффу с просьбой проявить к кинематографисту снисхождение при вынесении приговора. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на Variety.

Ривз назвал Ринша «исключительным художником» и попытался объяснить причины его поведения. По словам актера, режиссер часто сам загонял себя в сложные ситуации, чрезмерно расширяя масштабы проектов и выходя за рамки первоначальных договоренностей.

«Я не пытаюсь умалить то, в чем его признали виновным, а лишь предлагаю, возможно, понимание причин», — отметил звезда «Матрицы».

Киану Ривз
Киану РивзИсточник: Legion-Media.ru

Приговор Карлу Риншу должны вынести 29 июня. Режиссеру грозит от восьми до десяти лет лишения свободы, а также выплата компенсации в размере 4,4 миллиона долларов. Следствие установило, что Netflix выделил Риншу десятки миллионов долларов на производство сериала «Белый конь».

Однако часть средств, по данным прокуратуры, режиссер перевел на личные счета и использовал для рискованных инвестиций, криптовалюты и роскошных покупок. Среди них — пять автомобилей Rolls-Royce, Ferrari, дорогие часы, мебель и антиквариат.