Звезды «Слова пацана» раскрыли, чего ждут от чемпионата мира

Актер Леон Кемстач признался, что ждет возвращения сборной РФ на мировую арену
Леон Кемстач на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Актеры Леон Кемстач и Ярослав Могильников поделились в беседе с Кинопоиском ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Я всегда болел и буду болеть за нашу сборную. Очень жду ее возвращения на мировую арену!» — сказал Кемстач.

Актер также выразил сожаление, что в турнире не примет участие перспективный итальянский форвард «Милана» Франческо Камарда.

Ярослав Могильников добавил: «Я болею не за конкретную сборную, а за красивый футбол. За игры, где есть характер, эмоции, неожиданные повороты, атмосфера и моменты, которые потом вспоминают годами».

Ярослав Могильников на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Он также признался, что мечтает увидеть команду, которая неожиданно выйдет в финал. По его словам, важно играть «с идеей» и с искренним удовольствием.

«Следить я, наверное, буду за Неймаром. Очень интересно будет посмотреть, как он проявит себя после травмы», — подытожил актер.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции. Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.