Павел Деревянко объяснил свое участие в однотипных кинопроектах

Актер признался, что снялся во многих фильмах только ради денег
Павел Деревянко на премьере «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба

Актер Павел Деревянко признался, что участвовал во многих кинопроектах исключительно ради денег. Об этом он рассказал в шоу «Громче слов».

«Если бы финансы позволяли, я бы в половине работ не снялся», — заявил артист.

Актер согласился с тем, что часто воплощает на экране однотипных персонажей — молодых отцов, которые сначала ведут себя безрассудно, но к финалу истории меняются и взрослеют. По словам Павла, он не всегда может позволить себе выбирать и отказываться от неинтересных проектов, поскольку ему нужно обеспечивать большую семью. Актер подчеркнул, что для него профессия является не только творчеством, но и источником дохода.

Ранее Павел Деревянко рассказал о встрече с Владимиром Путиным.