Французский актер Пьер Дени, сыгравший Луи де Леона в сериале «Эмили в Париже», ушел из жизни в 69 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail. По словам дочерей актера, причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз (БАС) — болезнь развивалась стремительно.