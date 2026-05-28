Французский актер Пьер Дени, сыгравший Луи де Леона в сериале «Эмили в Париже», ушел из жизни в 69 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail. По словам дочерей актера, причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз (БАС) — болезнь развивалась стремительно.
До того как исполнить роль CEO вымышленного модного гиганта JVMA, Дени появился более чем в 500 эпизодах сериала «Завтра принадлежит нам».
Зрители также запомнили его по работам во французских сериалах «Фабио Монтале», «Женщина чести» и «Пять сестер».
БАС поражает нервные клетки головного и спинного мозга. Заболевание вызывает мышечную слабость и другие симптомы, которые со временем усиливаются. Действенного лечения от этой болезни на сегодняшний день не существует.