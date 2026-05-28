Сенатор Гибатдинов предложил снять возрастные ограничения для патриотического кино

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил пересмотреть возрастные ограничения для посещения патриотического кино.
«Когда речь идет о военно-патриотическом кино, то действующее возрастное регулирование в сфере кинопроката стоит пересмотреть. Речь не идет об отмене возрастных ограничений как таковых, а о том, что система должна быть более гибкой и учитывать не только наличие отдельных жестких сцен или лексики, а общий смысл и воспитательную направленность картины», — сказал ТАСС Гибатдинов.
Сегодня на это обращают внимание и представители экспертного сообщества, и режиссеры, и сами участники специальной военной операции, которые консультируют подобные проекты, отметил сенатор.
Военное кино по своей природе показывает жизнь такой, какая она есть, с тяжелыми сценами, жесткими диалогами, эмоциональным напряжением, продолжил Гибатдинов.
«Из-за этого многие важные фильмы автоматически получают маркировки 16+ или 18+, хотя их основной смысл — воспитательный, патриотический. В результате возникает парадоксальная ситуация: дети Донбасса с малых лет видят самые тяжелые стороны жизни, государство говорит о необходимости патриотического воспитания молодежи, но значительная часть подростков лишена возможности легально посмотреть современные фильмы о героизме, службе, событиях специальной военной операции и защите страны», — отметил Гибатдинов.
В противном случае, по его словам, молодежь будет отрезана от важного культурного и исторического контента, при том, что именно сейчас формируется объективная картина текущих событий.