Бондарчук назвал Александра Петрова «национальным достоянием»

Режиссер похвалил артиста на премьере 3-го сезона «Фишера»
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук

Федор Бондарчук трогательно высказался об Александре Петрове во время презентации сериала «После Фишера. Инквизитор», в котором актер исполнил главную роль. Режиссер и продюсер со сцены назвал артиста национальным достоянием.

«Человек, на которого я молюсь последние десять лет, чуть больше. Национальное достояние – Александр Петров», – сказал Бондарчук, представляя актерский состав проекта зрителям в зале.

Петров, в свою очередь, признался, что давно мечтал сняться во франшизе «Фишер». Он отметил, что был восхищен игрой Ивана Янковского в этом проекте.

Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)

Петров сыграл в третьем сезоне «Фишера» следователя по фамилии Терехов, который берется расследовать дело об убийстве дочери местного чиновника. Вскоре становится ясно, что таинственная смерть девушки связана с нераскрытой серией преступлений знаменитого барнаульского маньяка.

Напомним, в 2017 году Бондарчук снял Петрова в своем блокбастере «Притяжение», после которого актер приобрел широкую известность.

Премьера сериала «После Фишера. Инквизитор» состоится 28 мая 2026 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink. 