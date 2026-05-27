Отслуживший Калюжный хочет снять кино о возвращении из армии

Актер Глеб Калюжный готовится попробовать себя в новом амплуа — он дебютирует как режиссер. Эту информацию ТАСС подтвердил директор артиста Григорий Сухов.
Сухов рассказал, что исполнитель роли в сериале «Вампиры средней полосы» намерен снять ленту под названием «За мечтой». Сюжет фильма строится вокруг молодого человека, который после демобилизации решает создать собственную музыкальную группу. Другие подробности проекта директор пока не раскрывает.
Напомним, 26 мая Глеб Калюжный вернулся домой после года срочной службы в армии. На контрольно-пропускном пункте знаменитость встречали родные, друзья, коллеги и представители прессы — с цветами и плакатами.
Актер тепло отреагировал на такой прием: «Удивлен всех вас видеть! Очень рад! Спасибо, что встретили! Мне очень приятно». Калюжный отметил, что служба пошла ему на пользу, и охарактеризовал армию как «школу жизни».