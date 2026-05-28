В наследство от Флеминга Бонду достались любовь к быстрым дорогим машинам, пристрастие к алкоголю и гольфу. У них совпадали вкусы в еде и развлечениях. Оба были заядлыми курильщиками и выкуривали десятки сигарет в день. Более того, Флеминг и Бонд не пользовались популярными марками табака, а заказывали индивидуально скрученные сигареты у одного и того же производителя — компании Morland, чья лавка располагалась на Гросвенор-стрит в престижном районе Лондона.