История Джеймса Бонда: как Ян Флеминг придумал легендарного агента 007

Придумать героя, за приключениями которого будут следить зрители по всему миру, несложно. Нужно просто прожить жизнь, полную приключений. По крайней мере, Ян Флеминг поступил именно так
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Логотип фильмов о Джеймсе БондеИсточник: Legion-Media.ru

Секретный агент британской внешней разведки Джеймс Бонд — один из самых известных персонажей мирового кинематографа. Серия фильмов о его приключениях насчитывает уже 25 картин, а в декабре этого года ожидается выход новой, 26-й ленты, режиссером которой выступит Дени Вильнев. Похождения Бонда давно перешагнули рамки литературного первоисточника. Однако ранние фильмы являются экранизациями шпионских романов Яна Флеминга, создавшего образ агента 007. Разбираемся, как в голове британского писателя родился секретный агент, имя которого известно во всем мире.

Стоя на плечах титанов

Кадр из фильма «Казино Рояль»

Советские граждане не были избалованы западной бульварной литературой. Однако в Европе этот жанр активно развивался еще с XIX века, а после окончания Первой мировой войны производство шпионских романов и вовсе встало на поток. И, конечно, подобное чтиво не прошло мимо юного Яна Флеминга, который к тому времени как раз вступил в пору отрочества.

Литературоведы находят в историях о Джеймсе Бонде отголоски произведений самых разных писателей начала XX века. Так, на творчество Флеминга определенно повлияли романы Норберта Жака. Главным героем в них выступает мастерски владеющий телепатией злодей доктор Мабузе, увековеченный на экране немецким режиссером Фрицем Лангом. Также Флеминг черпал вдохновение в творчестве франко-английского писателя Уильяма Ле Кё, известного своими шпионскими романами.

Глядя в зеркало

Кадр из фильма «Никогда не говори "Никогда"»

Каким бы ни был читательский багаж Яна Флеминга, собственный жизненный опыт он передал Бонду в гораздо большем объеме. В поздних романах автор приоткрывает завесу над ранними годами будущего агента 007, и в них прослеживаются явные параллели с детством и юностью самого Флеминга.

Они оба рано осиротели. Правда, отец Флеминга погиб на Первой мировой войне, а родители Бонда стали жертвами несчастного случая в горах. Оба учились в Итонском колледже и вылетели оттуда по схожим причинам: и того, и другого подвел ранний интерес к женщинам. И автор, и его герой обучались в Женевском университете, а искусство катания на горных лыжах осваивали в австрийском курортном городке Кицбюэле.

В наследство от Флеминга Бонду достались любовь к быстрым дорогим машинам, пристрастие к алкоголю и гольфу. У них совпадали вкусы в еде и развлечениях. Оба были заядлыми курильщиками и выкуривали десятки сигарет в день. Более того, Флеминг и Бонд не пользовались популярными марками табака, а заказывали индивидуально скрученные сигареты у одного и того же производителя — компании Morland, чья лавка располагалась на Гросвенор-стрит в престижном районе Лондона.

На секретной службе Ее Величества

Кадр из фильма «Искры из глаз»

Если детство Флеминга пришлось на Первую мировую войну, то расцвет его карьеры совпал со Второй мировой — и именно она оказала ключевое влияние на его литературную деятельность. В мае 1939 года Ян Флеминг поступил на службу в военно-морскую разведку Британии, где проработал до 1945 года. Он не принимал непосредственного участия в боях, занимаясь штабной работой, однако результатом его деятельности становились спецоперации разной степени успешности.

В 1941–1942 годах Флеминг руководил разработкой диверсионных операций в Испании под названием «Золотой глаз». Позже это имя он использовал для своей виллы на Ямайке, где любил работать над романами о Джеймсе Бонде. Аналогичное название носит и 17-й фильм бондианы, в котором главную роль впервые сыграл Пирс Броснан.

В середине войны Флеминг разрабатывал операции для отрядов коммандос, занимавшихся захватом штабных документов противника в ближней прифронтовой полосе. А на заключительном этапе войны отбирал цели для спецподразделения «Т-форс», охотившегося за секретными разработками нацистов. Именно оттуда в романы о Бонде перекочевали разнообразные образцы супероружия — например, ракета, показанная в фильме «Лунный гонщик» 1979 года.

Бонд. Джеймс Бонд

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас»

Единственное, чего Флеминг не одолжил своему герою, — имя. Писатель признавался, что хотел назвать персонажа максимально простым именем, лишенным малейшей вычурности. В какой-то момент ему на глаза попался труд орнитолога Джеймса Бонда «Птицы Вест-Индии», и это имя показалось Флемингу идеальным. Позже создатели фильма «Умри, но не сейчас» отдали ученому своеобразную дань уважения: герой Пирса Броснана использует эту книгу, чтобы выдать себя за орнитолога.

Совсем иначе обстояло дело со злодеями. Многим отрицательным персонажам Флеминг присвоил имена людей, с которыми конфликтовал на протяжении жизни. Так, злодей Скараманга, знакомый зрителям по фильму «Человек с золотым пистолетом» 1974 года, назван в честь одноклассника Флеминга по Итону. Голдфингер из одноименной картины с Шоном Коннери носит имя нелюбимого писателем архитектора Эрне Голдфингера. А Хьюго Дракс из «Лунного гонщика» — это отсылка к адмиралу Реджинальду Драксу, выдвигавшему крайне спорные предложения по устройству британских военно-морских сил.