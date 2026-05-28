Секретный агент британской внешней разведки Джеймс Бонд — один из самых известных персонажей мирового кинематографа. Серия фильмов о его приключениях насчитывает уже 25 картин, а в декабре этого года ожидается выход новой, 26-й ленты, режиссером которой выступит Дени Вильнев. Похождения Бонда давно перешагнули рамки литературного первоисточника. Однако ранние фильмы являются экранизациями шпионских романов Яна Флеминга, создавшего образ агента 007. Разбираемся, как в голове британского писателя родился секретный агент, имя которого известно во всем мире.
Стоя на плечах титанов
Советские граждане не были избалованы западной бульварной литературой. Однако в Европе этот жанр активно развивался еще с XIX века, а после окончания Первой мировой войны производство шпионских романов и вовсе встало на поток. И, конечно, подобное чтиво не прошло мимо юного Яна Флеминга, который к тому времени как раз вступил в пору отрочества.
Литературоведы находят в историях о Джеймсе Бонде отголоски произведений самых разных писателей начала XX века. Так, на творчество Флеминга определенно повлияли романы Норберта Жака. Главным героем в них выступает мастерски владеющий телепатией злодей доктор Мабузе, увековеченный на экране немецким режиссером Фрицем Лангом. Также Флеминг черпал вдохновение в творчестве франко-английского писателя Уильяма Ле Кё, известного своими шпионскими романами.
Глядя в зеркало
Каким бы ни был читательский багаж Яна Флеминга, собственный жизненный опыт он передал Бонду в гораздо большем объеме. В поздних романах автор приоткрывает завесу над ранними годами будущего агента 007, и в них прослеживаются явные параллели с детством и юностью самого Флеминга.
Они оба рано осиротели. Правда, отец Флеминга погиб на Первой мировой войне, а родители Бонда стали жертвами несчастного случая в горах. Оба учились в Итонском колледже и вылетели оттуда по схожим причинам: и того, и другого подвел ранний интерес к женщинам. И автор, и его герой обучались в Женевском университете, а искусство катания на горных лыжах осваивали в австрийском курортном городке Кицбюэле.
В наследство от Флеминга Бонду достались любовь к быстрым дорогим машинам, пристрастие к алкоголю и гольфу. У них совпадали вкусы в еде и развлечениях. Оба были заядлыми курильщиками и выкуривали десятки сигарет в день. Более того, Флеминг и Бонд не пользовались популярными марками табака, а заказывали индивидуально скрученные сигареты у одного и того же производителя — компании Morland, чья лавка располагалась на Гросвенор-стрит в престижном районе Лондона.
На секретной службе Ее Величества
Если детство Флеминга пришлось на Первую мировую войну, то расцвет его карьеры совпал со Второй мировой — и именно она оказала ключевое влияние на его литературную деятельность. В мае 1939 года Ян Флеминг поступил на службу в военно-морскую разведку Британии, где проработал до 1945 года. Он не принимал непосредственного участия в боях, занимаясь штабной работой, однако результатом его деятельности становились спецоперации разной степени успешности.
В 1941–1942 годах Флеминг руководил разработкой диверсионных операций в Испании под названием «Золотой глаз». Позже это имя он использовал для своей виллы на Ямайке, где любил работать над романами о Джеймсе Бонде. Аналогичное название носит и 17-й фильм бондианы, в котором главную роль впервые сыграл Пирс Броснан.
В середине войны Флеминг разрабатывал операции для отрядов коммандос, занимавшихся захватом штабных документов противника в ближней прифронтовой полосе. А на заключительном этапе войны отбирал цели для спецподразделения «Т-форс», охотившегося за секретными разработками нацистов. Именно оттуда в романы о Бонде перекочевали разнообразные образцы супероружия — например, ракета, показанная в фильме «Лунный гонщик» 1979 года.
Бонд. Джеймс Бонд
Единственное, чего Флеминг не одолжил своему герою, — имя. Писатель признавался, что хотел назвать персонажа максимально простым именем, лишенным малейшей вычурности. В какой-то момент ему на глаза попался труд орнитолога Джеймса Бонда «Птицы Вест-Индии», и это имя показалось Флемингу идеальным. Позже создатели фильма «Умри, но не сейчас» отдали ученому своеобразную дань уважения: герой Пирса Броснана использует эту книгу, чтобы выдать себя за орнитолога.
Совсем иначе обстояло дело со злодеями. Многим отрицательным персонажам Флеминг присвоил имена людей, с которыми конфликтовал на протяжении жизни. Так, злодей Скараманга, знакомый зрителям по фильму «Человек с золотым пистолетом» 1974 года, назван в честь одноклассника Флеминга по Итону. Голдфингер из одноименной картины с Шоном Коннери носит имя нелюбимого писателем архитектора Эрне Голдфингера. А Хьюго Дракс из «Лунного гонщика» — это отсылка к адмиралу Реджинальду Драксу, выдвигавшему крайне спорные предложения по устройству британских военно-морских сил.