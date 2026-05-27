17-летний Нокс, сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, попал в объективы папарацци после тренировки в Лос-Анджелесе. Наследник знаменитостей вышел из спортзала в лиловой толстовке, желтых шортах и кроссовках Nike. Но особое внимание аудитории привлекли его волосы — Нокс покрасился в ярко-оранжевый. Интересно, что похожий цвет в 1990-х носила и сама Анджелина Джоли.
За последние месяцы сын актеров не раз экспериментировал с внешностью. Осенью он появлялся на публике с розовыми волосами, а спустя пару недель стал платиновым блондином. Частая смена образов не удивляет пользователей сети: в юности его родители регулярно меняли прически, как и старшая сестра Нокса — Шайло.
Всего у Джоли и Питта шестеро детей, трое из которых приемные: Мэддокс из Камбоджи, Захара из Эфиопии и Пакс из Вьетнама.
Ранее стало известно, что 21-летняя Захара отказалась от фамилии отца.