Ирина Безрукова заступилась за спектакль «Гамлет» с участием Юры Борисова

Ирина Безрукова высказалась в защиту постановки «Гамлет» в МХТ имени Чехова, где одну из ролей исполняет Юра Борисов. Несмотря на критику постановки режиссера Андрея Гончарова, артистка положительно относится к нестандартному прочтению шекспировского произведения.
«Сценография, доспехи из фольги — почему нет? “Весь мир — театр, и люди в нем актеры”, — сказал когда‑то сам великий Шекспир», — поделилась она с NEWS.ru.
Кроме того, Безрукова выразила уважение Борисову за решение продолжить карьеру в России. По словам актрисы, после успеха фильма «Анора» в Голливуде у артиста были возможности остаться в США, однако он предпочел вернуться на родину.
К слову, положительно о постановке также высказалась Надежда Бабкина. Артистка заявила, что молодому поколению постановщиков нужно помогать, а не ругать их.