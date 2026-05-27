Безруков: в эпоху ИИ театр будет зоной повышенной правды

Народный артист РФ отметил, что в театре останется живое искусство, где со сцены видны живые глаза артиста
Сергей БезруковИсточник: Legion-Media.ru

УФА, 27 мая. /ТАСС/. Искусственный интеллект сможет заменить актеров в кино, технологии уже позволяют копировать эмоции и создавать грим. Однако театр останется неповторимым местом живого искусства. Такое мнение высказал журналистам народный артист РФ Сергей Безруков на открытии Большого детского фестиваля в Уфе.

«Вопрос в искусственном интеллекте, насколько он может заменить нас в кино? Скажу одно — в театре не заменит никогда. Театр будет зоной той самой повышенной правды человеческой, когда вы будете приходить и видеть настоящие слезы живого артиста», — сказал Безруков.

Сейчас ИИ может копировать эмоции актера, также позволяет обходиться без грима, что может привести к тому, что гримеры не будут нужны. В театре же останется живое искусство, где со сцены видны живые глаза артиста, на него будут приходить зрители, отметил Безруков.

В среду в Уфе открывается Большой детский фестиваль, он пройдет С 27 мая по 1 июня. Запланированы показы спектаклей, художественных и анимационных фильмов, отобранные детским жюри, творческие встречи с писателями, а также более 60 образовательных мероприятий. Большой детский фестиваль включен в нацпроект «Семья».