Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Интерес аудитории к «Одиссее» Нолана снизился на фоне критики актерского состава

Падение рейтинга фильма среди аудитории связывают с недавними новостями об актерском составе

Согласно данным издания The Quorum, которое специализируется на анализе интереса аудитории к фильмам, лента «Одиссея» Кристофера Нолана начинает терять свой успех у будущих зрителей — уровень осведомленности снизился с 42 до 40 пунктов, а интерес к фильму упал с 54 до 50 пунктов.

Падение рейтинга фильма среди аудитории связывают с недавними новостями вокруг «Одиссеи»: режиссер объявил, что темнокожая актриса Лупита Нионго сыграла Елену прекрасную, темнокожий рэпер Трэвис Скотт предстал в образе поэта, а актер Эллиот Пейдж исполнил секретную роль. Зрители еще до премьеры фильма стали уверены в том, что греческая эпопея получится не такой, какой ее ожидали, в связи с чем принялись критиковать режиссера.

Премьера «Одиссеи» состоится 17 июля этого года. Картина станет самой дорогой в карьере Кристофера Нолана.