Интерес аудитории к «Одиссее» Нолана снизился на фоне критики актерского состава

Падение рейтинга фильма среди аудитории связывают с недавними новостями вокруг «Одиссеи»: режиссер объявил, что темнокожая актриса Лупита Нионго сыграла Елену прекрасную, темнокожий рэпер Трэвис Скотт предстал в образе поэта, а актер Эллиот Пейдж исполнил секретную роль. Зрители еще до премьеры фильма стали уверены в том, что греческая эпопея получится не такой, какой ее ожидали, в связи с чем принялись критиковать режиссера.