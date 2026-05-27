Интерес аудитории к «Одиссее» Нолана снизился на фоне критики актерского состава

Согласно данным издания The Quorum, которое специализируется на анализе интереса аудитории к фильмам, лента «Одиссея» Кристофера Нолана начинает терять свой успех у будущих зрителей — уровень осведомленности снизился с 42 до 40 пунктов, а интерес к фильму упал с 54 до 50 пунктов.
Падение рейтинга фильма среди аудитории связывают с недавними новостями вокруг «Одиссеи»: режиссер объявил, что темнокожая актриса Лупита Нионго сыграла Елену прекрасную, темнокожий рэпер Трэвис Скотт предстал в образе поэта, а актер Эллиот Пейдж исполнил секретную роль. Зрители еще до премьеры фильма стали уверены в том, что греческая эпопея получится не такой, какой ее ожидали, в связи с чем принялись критиковать режиссера.
Премьера «Одиссеи» состоится 17 июля этого года. Картина станет самой дорогой в карьере Кристофера Нолана.