BFMTV: об ограблении Лувра снимут документальный сериал

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Ограбление Лувра станет основой для документального сериала. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
По его данным, сериал будет снят по книге журналистов Жан-Мишеля Декюжи, Жереми Фам-Ле и Николя Торрена «Лувр прибирают к рукам» (Main basse sur Louvre), которая поступила в продажу во Франции в среду. Права на создание многосерийного фильма проданы британскому продюсеру, имя которого не называется. Дата премьеры пока неизвестна.
Ранее газета Le Figaro сообщила, что по этой же книге французский режиссер Ромен Гаврас планирует снять художественный фильм.
19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, — выронили при побеге. Стоимость похищенных ценностей оценивается в €88 млн.