Новый фильм Анны Меликян выйдет в российский прокат 3 декабря

Главную роль в мистической фэнтези-драме «Дива» исполнила Алиса Юнусова

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Кинокомпания «Вольга» 3 декабря выпустит в широкий прокат мистическую фэнтези-драму «Дива» производства «Марс медиа» и киностудии им. Горького. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе «Вольги».

Картина рассказывает историю юной певицы с уникальным голосом, которая становится сенсацией большой сцены, но сталкивается с завистью, интригами и скрытой стороной успеха. «Дива — это история невероятного, божественного дара и последствий, к которым приводит обладание этим даром. Талант главной героини вызывает у окружающих и восторг, и черную зависть. 3 декабря картина выйдет в прокат», — говорится в сообщении.

Кадр из фильма «Дива»

Действие происходит в мире оперы и театральных интерьеров, где разворачивается соперничество между юной исполнительницей и взрослыми представителями индустрии.

Режиссером проекта выступила Анна Меликян. Главную роль исполнила Алиса Юнусова. Также в фильме снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов и Мария Смольникова. «История Майи — это попытка понять, является ли ее голос даром, способным менять судьбы, или проклятием, открывающим двери в иной мир», — отметили в пресс-службе.