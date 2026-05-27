Звезда «Девушки без комплексов» показала фото в купальнике после сильного похудения

Построившая карьеру на бодипозитиве артистка объясняла, что не стремилась к стройной фигуре, а боролась за свою жизнь. Шумер похудела на 22 килограмма после лечения синдрома Кушинга. Это состояние, при котором в организме вырабатывается слишком много кортизола (основного гормона стресса). У актрисы обнаружили болезнь после того, как ей написала о нем в комментариях внимательная подписчица. Знаменитость прислушалась к мнению девушки и обратилась к врачам.