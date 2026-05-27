Звезда «Девушки без комплексов» показала фото в купальнике после сильного похудения

Звезда «Девушки без комплексов» Эми Шумер опубликовала в Instagram фото в купальнике после сильного похудения. Актриса позировала в монокини на доске для сапсерфинга. Она поделилась кадрами из путешествия с семьей и друзьями.
Построившая карьеру на бодипозитиве артистка объясняла, что не стремилась к стройной фигуре, а боролась за свою жизнь. Шумер похудела на 22 килограмма после лечения синдрома Кушинга. Это состояние, при котором в организме вырабатывается слишком много кортизола (основного гормона стресса). У актрисы обнаружили болезнь после того, как ей написала о нем в комментариях внимательная подписчица. Знаменитость прислушалась к мнению девушки и обратилась к врачам.
«Извините за те чувства, которые у вас вызывает то, что я похудела. Извините всех, кто вас подводит», — высказалась артистка в ответ на критику ее новой фигуры.
Актриса признавалась, что теперь не чувствует боли и может играть в пятнашки со своим сыном Джином Дэвидом.
Ранее сообщалось, что Эми Шумер живет с мужем ради сына после расставания.