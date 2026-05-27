Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Девушки без комплексов» показала фото в купальнике после сильного похудения

Актриса Эми Шумер показала фигуру в купальнике
Эми Шумер / фото: соцсети
Эми Шумер / фото: соцсети

Звезда «Девушки без комплексов» Эми Шумер опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в купальнике после сильного похудения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса позировала в монокини на доске для сапсерфинга. Она поделилась кадрами из путешествия с семьей и друзьями.

Построившая карьеру на бодипозитиве артистка объясняла, что не стремилась к стройной фигуре, а боролась за свою жизнь. Шумер похудела на 22 килограмма после лечения синдрома Кушинга. Это состояние, при котором в организме вырабатывается слишком много кортизола (основного гормона стресса). У актрисы обнаружили болезнь после того, как ей написала о нем в комментариях внимательная подписчица. Знаменитость прислушалась к мнению девушки и обратилась к врачам.

Эми Шумер / фото: соцсети
Эми Шумер / фото: соцсети

«Извините за те чувства, которые у вас вызывает то, что я похудела. Извините всех, кто вас подводит», — высказалась артистка в ответ на критику ее новой фигуры.

Актриса признавалась, что теперь не чувствует боли и может играть в пятнашки со своим сыном Джином Дэвидом.

Ранее сообщалось, что Эми Шумер живет с мужем ради сына после расставания.