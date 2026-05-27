В «Очень страшном кино 6» повторят культовую сцену с баскетбольным фристайлом

Впервые культовая сцена была показана в «Очень страшном кино 2»
Марлон Уайанс
Источник: Legion-Media.ru

Актер Марлон Уайанс, который выступает в роли Мелкого в фильме «Очень страшное кино 6» и является продюсером ленты, поделился в своих социальных сетях, что в новой части серии фильмов вернется сцена с баскетбольным фристайлом.

Впервые культовая сцена была показана в «Очень страшном кино 2», которая вышла в 2001 году. Тогда режиссеры пародировали рекламу Nike. В новой части франшизы пародия, вероятно, будет отсылать к старой пародии 25-летней давности, а не к реальной рекламе.

Мировая премьера «Очень страшного кино 6» состоится 5 июня этого года. Марлон Уайанс, высказываясь о новом фильме, заявил, что для его создания «пришлось отменить культуру отмены».