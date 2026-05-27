Екатерина Климова пришла на выпускной дочери с бывшим мужем

Актеры Екатерина Климова и Гела Месхи вместе пришли к дочери на выпускной. Белла окончила начальную школу. Артисты поднялись со своей выпускницей на сцену и прошлись по красной дорожке. Звезда поделилась кадрами с торжественного события в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Супруги развелись, когда их девочке было три года. Знаменитость не скрывает, что стала инициатором расставания и не пожалела о своем решении. По словам звезды, они не сошлись характерами и не смогли дальше жить под одной крышей. Однако артисты сохранили хорошие отношения. Месхи часто видится с дочерью, и дни рождения Беллы экс-супруги всегда отмечают вместе.