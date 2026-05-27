Британский продюсер жестко раскритиковал Гвинет Пэлтроу из-за интимных сцен в кино

В Голливуде разгорелся новый скандал вокруг интимных сцен в кино. Британский сценарист и продюсер Рассел Т. Дэвис раскритиковал звезд, выступающих против координаторов интимных сцен, и обрушился с обвинениями на Гвинет Пэлтроу. По его словам, знаменитости, обладающие властью и статусом, не понимают, насколько важна такая поддержка для менее известных актеров.
Как сообщает RadarOnline, поводом для конфликта стали недавние откровения Пэлтроу о съемках интимных эпизодов с Тимоти Шаламе в фильме «Марти Великолепный». Актриса призналась, что попросила координатора «отойти немного назад», поскольку ей не понравился слишком детальный контроль над сценами.
По словам обладательницы «Оскара», она выросла в эпоху, когда актеры просто «раздевались, ложились в постель, и камера начинала снимать». Также Пэлтроу заявила, что из-за строгих правил молодые артисты могут терять спонтанность и свободу в кадре.
Эти слова вызвали бурную реакцию в индустрии. Дэвис назвал актеров, выступающих против координаторов интимных сцен, «отвратительными людьми» и заявил, что им должно быть стыдно. Продюсер подчеркнул: молодые и менее влиятельные артисты часто чувствуют себя уязвимыми на съемочной площадке, а координаторы помогают выстроить границы и создать безопасную атмосферу.
При этом мнение Пэлтроу поддержали ветераны Голливуда — Ким Бейсингер и Шон Бин. Они признались, что считают присутствие координаторов лишним и уверены: чрезмерный контроль может убить естественность в кадре.