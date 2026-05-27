Британский продюсер жестко раскритиковал Гвинет Пэлтроу из-за интимных сцен в кино

В Голливуде разгорелся новый скандал вокруг интимных сцен в кино. Британский сценарист и продюсер Рассел Т. Дэвис раскритиковал звезд, выступающих против координаторов интимных сцен, и обрушился с обвинениями на Гвинет Пэлтроу. По его словам, знаменитости, обладающие властью и статусом, не понимают, насколько важна такая поддержка для менее известных актеров.