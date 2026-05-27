Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Снигирь оценила актерский талант дочери Тимати: «Алиса очень талантливая»

Актриса похвалила игру 12-летней Алисы Юнусовой в фильме «Дива»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Юлия Снигирь в фильме «Дива»
Юлия Снигирь в фильме «Дива»

Скоро на большие экраны выходит фильм «Дива» с дочкой рэпера Тимати в главной роли. Ее коллегой по съемкам стала Юлия Снигирь, которая похвалила актерскую игру 12-летней Алисы Юнусовой.  

«Вышло два трейлера в один день — “После Фишера” и “Дива”. “Доброжелатели” будут ругать “Фишера” за отсутствие Вани Янковского, “Диву” — за присутствие Алисы Юнусовой, дочери Тимати. Пусть не нервничают. У Вани есть еще фильмы, например. А Алиса очень талантливая. Как бы неприятно это ни звучало. Моей героине Изольде в фильме это тоже, кстати, неприятно. Так что посочувствуйте Изольде. И спасибо тем, кто ждет и поддерживает», — написала Снигирь.

Алиса Юнусова в фильме «Дива»
Алиса Юнусова в фильме «Дива»

В центре сюжета картины — вундеркинд Майя. В 11 лет она уже выступает на сцене главного оперного театра страны и исполняет ведущие партии. Ее невероятный талант вызывает зависть у других девочек. Не сумев смириться с успехом Майи, они решают напоить ее эликсиром, который превращает людей в призраков.

Алиса Юнусова в фильме «Дива»
Алиса Юнусова в фильме «Дива»

Ранее Юлия Снигирь рассказала, чем сын похож на Евгения Цыганова.