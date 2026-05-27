Скоро на большие экраны выходит фильм «Дива» с дочкой рэпера Тимати в главной роли. Ее коллегой по съемкам стала Юлия Снигирь, которая похвалила актерскую игру 12-летней Алисы Юнусовой.
«Вышло два трейлера в один день — “После Фишера” и “Дива”. “Доброжелатели” будут ругать “Фишера” за отсутствие Вани Янковского, “Диву” — за присутствие Алисы Юнусовой, дочери Тимати. Пусть не нервничают. У Вани есть еще фильмы, например. А Алиса очень талантливая. Как бы неприятно это ни звучало. Моей героине Изольде в фильме это тоже, кстати, неприятно. Так что посочувствуйте Изольде. И спасибо тем, кто ждет и поддерживает», — написала Снигирь.
В центре сюжета картины — вундеркинд Майя. В 11 лет она уже выступает на сцене главного оперного театра страны и исполняет ведущие партии. Ее невероятный талант вызывает зависть у других девочек. Не сумев смириться с успехом Майи, они решают напоить ее эликсиром, который превращает людей в призраков.
Ранее Юлия Снигирь рассказала, чем сын похож на Евгения Цыганова.