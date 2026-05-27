«Вышло два трейлера в один день — “После Фишера” и “Дива”. “Доброжелатели” будут ругать “Фишера” за отсутствие Вани Янковского, “Диву” — за присутствие Алисы Юнусовой, дочери Тимати. Пусть не нервничают. У Вани есть еще фильмы, например. А Алиса очень талантливая. Как бы неприятно это ни звучало. Моей героине Изольде в фильме это тоже, кстати, неприятно. Так что посочувствуйте Изольде. И спасибо тем, кто ждет и поддерживает», — написала Снигирь.