48-летняя Любовь Толкалина раскрыла главный секрет своей красоты

48-летняя Любовь Толкалина рассказала, как поддерживает красоту и хорошую форму. По словам 48-летней актрисы, важную роль для нее играют не только уходовые процедуры, но и внутреннее состояние.
Артистка призналась, что обращается к косметологам, старается высыпаться и ежедневно занимается йогой. Также знаменитость практикует дыхательную гимнастику и считает позитивное мышление главным секретом молодости.
«Стараюсь мыслить позитивно, что бы ни происходило, потому что мне кажется, что это самое главное, чтобы оставаться красивой до старости», — отметила актриса в беседе с kp.ru.
При этом звезда театра и кино подчеркнула, что не придерживается строгих диет. По словам Толкалиной, йога помогает ей сохранять баланс и правильное отношение к еде.
