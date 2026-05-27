Новую откровенную сцену с Сидни Суини в «Эйфории» назвали унизительной

«“Эйфория” создала о ней одно представление, но более широкий культурный контекст породил другое. Некоторые зрители стремились воспринимать ее как консервативную альтернативу более прогрессивным знаменитостям. И она не то чтобы препятствовала такому толкованию. Это рискованно, потому что, как только артист начнет ассоциироваться с полярными друг другу культурными взглядами, сама работа может оказаться в тени. С точки зрения репутации, задача состоит в том, чтобы не позволить культурной символике затмить актерскую игру», — заявил эксперт.