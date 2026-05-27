Актер Павел Деревянко рассказал о встрече с Владимиром Путиным

Актер Павел Деревянко поделился эмоциями от встречи с президентом России Владимиром Путиным и назвал его легендарным человеком. Об этом он заявил в шоу «Громче слов».
Встреча артиста с российским лидером состоялась в 2017 году. Деревянко признался, что не до конца осознал масштаб события и надел джинсы, футболку и пиджак, в то время как его коллеги пришли в строгих костюмах. Актер отметил, что Путин не обратил на это внимания или просто не подал виду.
«Ни для кого не секрет, что Владимир Путин — легенда. Я от всей души желаю нашему президенту здоровья и долгих лет, потому что не вижу, кто еще мог бы управлять нашей страной так, как делает это он», — добавил Деревянко.
