Актриса Ника Здорик, отвечая на вопрос Кино Mail о лучших молодых российских актерах, назвала Никиту Кологривого.
25-летняя звезда «Ландышей» призналась, что ей нравятся его отношение к профессии и форма существования в кадре.
«То, как он отдается, как он выкладывается, на разрыв аорты — мне это очень близко, я тоже стараюсь так существовать», — рассказала Здорик.
Также актриса отметила, что хотела бы поработать с Кологривым.
Ранее Ника Здорик восхитилась Марией Ароновой, с которой попала в одну номинацию на XIII Премии АПКиТ (Ассоциации продюсеров кино и телевидения).