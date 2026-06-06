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Ника Здорик раскрыла, с каким российским актером хотела бы поработать

Звезда сериала «Ландыши» призналась, что хотела бы поработать с артистом, чей метод ей импонирует
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Ника Здорик, фото: Ксения Угольникова
Ника Здорик, фото: Ксения Угольникова

Актриса Ника Здорик, отвечая на вопрос Кино Mail о лучших молодых российских актерах, назвала Никиту Кологривого.

25-летняя звезда «Ландышей» призналась, что ей нравятся его отношение к профессии и форма существования в кадре.

«То, как он отдается, как он выкладывается, на разрыв аорты — мне это очень близко, я тоже стараюсь так существовать», — рассказала Здорик.

Также актриса отметила, что хотела бы поработать с Кологривым.

Ранее Ника Здорик восхитилась Марией Ароновой, с которой попала в одну номинацию на XIII Премии АПКиТ (Ассоциации продюсеров кино и телевидения).