Журналисты kp.ru при помощи сервиса Rusprofile подсчитали, сколько заработал бизнес телеведущей Юлии Высоцкой.
По итогам 2025 года выручка ее компаний достигла 164 миллиардов рублей. Как выяснило издание, знаменитость числится учредителем 67 организаций. Суммарный чистый доход всех этих предприятий превысил 6,7 миллиарда рублей.
Основная часть — 53 фирмы — занимается розничной продажей лекарств. Остальные компании работают в кино, ресторанном деле, доставке еды и аренде.
Например, кондитерская «Сладкое Соленое» заметно прибавила в оборотах: ее выручка выросла в полтора раза и составила 24,5 миллиона рублей.
А вот прибыль ООО «Кулинарная Студия Университет» упала вдвое — до 696 тысяч. При этом сама студия, связанная с проектом «Едим дома!», смогла увеличить прибыль до 53,6 миллиона.
