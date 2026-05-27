Федор Бондарчук впервые появился на публике после развода с Паулиной Андреевой. 59-летний режиссер посетил премьеру картины «Пропасть», которую сняла его компания Art Pictures Studio. Там он произнес короткую приветственную речь.
На красную дорожку режиссер пришел в лаконичном образе: кардигане поверх свитера, белых джинсах, лоферах и очках.
Также на мероприятии появились исполнители главных ролей в фильме: Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров и Тина Стойилкович, которая пришла вместе с женихом.
Ранее Бондарчук высказывался о том, как вертикальные драмы завоевывают внимание молодой аудитории.