Сериал «Первая ракетка» — это спортивная драма о таланте, амбициях и высокой цене мечты. В центре сюжета — 17-летняя Катя, которой приходится отказаться от карьеры в большом теннисе. У девушки нет ни денег, ни нужных связей, а семья не верит в ее успех и не поддерживает стремление попасть в профессиональный спорт.
Чтобы заработать, Катя идет на рискованный шаг: под видом новичка она играет с состоятельными любителями на деньги и раз за разом выходит победительницей. Именно на одном из таких матчей ее замечает Игорь Стрельников — бывший профессиональный теннисист, переживающий непростой период в жизни. Когда-то он сам был звездой корта, а теперь мечтает воспитать чемпиона, который сможет добиться того, чего не удалось ему самому.
Увидев в Кате настоящий талант, Стрельников решает дать девушке шанс вернуться в большой спорт. Так начинается история о втором шансе, преодолении и борьбе не только за победы на корте, но и за право следовать своей мечте вопреки обстоятельствам.
Локации, где снимали сериал «Первая ракетка»
Съемки сериала «Первая ракетка» проходили сразу в нескольких городах — в Москве и Подмосковье, Сочи, а также в Дубае. Создатели проекта уделили большое внимание спортивной атмосфере, поэтому многие сцены снимали на настоящих теннисных кортах и крупных профессиональных площадках.
Одной из ключевых локаций стали корты Олимпийский комплекс «Лужники», где снимали тренировки и важные спортивные эпизоды. Также команда работала в Национальном теннисном центре России имени Хуана Антонио Самаранча — одной из самых известных теннисных площадок страны.
Особое место в сериале занимает Дубай. По сюжету именно там проходит решающий турнир Masters, на котором героине предстоит главная битва в карьере. Ради этих сцен съемочная группа отправилась в ОАЭ, чтобы показать не только сами матчи, но и масштаб международного спортивного события. На фоне современных небоскребов, роскошных отелей и теннисных арен финальные эпизоды выглядят особенно зрелищно и масштабно.
Часть сцен также снимали в Сочи — курортный город стал идеальным фоном для эмоциональных и более камерных эпизодов. Южные пейзажи, море и открытые пространства добавили истории контраста и сделали визуальный стиль сериала более разнообразным.
Кто сыграл в сериале «Первая ракетка»
В сериале «Первая ракетка» главные роли исполнили Данила Козловский (тренер Игорь Стрельников) и Полина Гухман, сыгравшая талантливую теннисистку Катю.
Среди других актеров проекта:
Светлана Иванова — жена Игоря;
Елизавета Шакира — Яна;
Владимир Мишуков — Максим;
Павел Ворожцов — Серега;
Валентина Малыгина — Алина;
Олег Чугунов — Рома;
София Каирбекова — Катя в детстве;
Артем Дмитриев — Валентин, официант.
Режиссером картины выступил Евгений Корчагин, известный по сериалу «Война семей».
Интересные факты о съемках сериала «Первая ракетка»
Работа над сериалом «Первая ракетка» оказалась не менее напряженной, чем матчи, показанные на экране. Создатели проекта стремились максимально достоверно передать атмосферу большого тенниса, поэтому отказались от многих стандартных кинотрюков и сделали ставку на реализм.
Вот несколько интересных фактов о съемках сериала.
Авторы проекта отказались от привычных постановочных приемов. В кадре зрители видят настоящие подачи, розыгрыши и реальную скорость игры, а не монтажные трюки и съемки без мяча.
Для работы над матчевыми сценами пригласили профессиональных теннисистов. Спортсмены не только участвовали в съемках, но и помогали актерам освоить технику движений и поведение игроков на корте.
Консультантом сериала стал Шамиль Тарпищев — президент Федерации тенниса России. Он помогал создателям сделать спортивную составляющую проекта максимально правдоподобной.
Линейным продюсером проекта выступила Анастасия Пивоварова — бывшая вторая ракетка мира среди юниоров.
Во время подготовки съемок команда столкнулась с нехваткой свободных профессиональных кортов. Особенно сложно было организовать сцены финального турнира.
Создателям пришлось построить собственную теннисную арену внутри многофункционального спортивного комплекса, который изначально вообще не предназначался для тенниса. Площадку оборудовали специально под нужды проекта, уложив профессиональное покрытие и адаптировав пространство под съемочный процесс.
По словам режиссера Евгения Корчагина, одной из самых сложных задач стала съемка игровых эпизодов. Каждый розыгрыш требовал сложной постановки: нужно было синхронизировать движение камеры, скорость мяча и точность ударов актеров.
Несмотря на спортивную тематику, в центре сериала находятся не только матчи и тренировки, но и личные драмы героев — борьба за мечту, сложные отношения в семье, ревность и любовные переживания.