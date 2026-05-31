Клинт Иствуд
Свой путь в кино Иствуд начинал как актер — с телевизионного вестерна «Сыромятная плеть» и «долларовой трилогии» Серджо Леоне. Именно он стал тем самым Человеком без имени из культовых спагетти-вестернов. Однако еще громче Иствуд заявил о себе как режиссер.
Фильмы «Непрощенный» (1992) и «Малышка на миллион» (2004) принесли ему по два «Оскара» — за лучший фильм и лучшую режиссуру. Причем в обеих картинах он не только выступил постановщиком, но и сыграл главную роль.
И даже после 90 лет Иствуд не собирается сбавлять темп. В 2021 году вышла его драма «Мужские слезы», где он вновь исполнил ведущую роль, а в 2024-м, в возрасте 94 лет, режиссер представил судебный триллер «Присяжный номер два» с Николасом Холтом. Картина получила хорошие отзывы критиков, хотя Warner Bros. выпустила ее в ограниченный прокат, вызвав волну недовольства зрителей. Впрочем, главное другое: Иствуд по-прежнему работает и уже готовит новый фильм.
Вуди Аллен
Вуди Аллен — один из самых плодовитых режиссеров в истории кино. За шесть десятилетий он снял более 50 фильмов и фактически создал собственный жанр — интеллектуальную комедию, построенную на неврозах, самоиронии и экзистенциальной тревоге.
Даже после того как скандалы практически закрыли ему дорогу в Голливуд, режиссер не ушел из профессии и продолжил работать в Европе. В 2020 году он представил «Фестиваль Рифкина», а спустя три года — свой 50-й фильм «Великая ирония», снятый на французском языке. Осенью этого года 90-летний режиссер планирует начать съемки нового проекта в Мадриде.
Ридли Скотт
Принято считать, что Ридли Скотт пришел в большое кино поздно: свой первый полнометражный фильм он снял лишь в 40 лет. Но старт оказался оглушительным. «Чужой» (1979) и «Бегущий по лезвию» (1982) навсегда изменили научную фантастику, а «Гладиатор» (2000) получил «Оскар» как лучший фильм и стал образцом исторического эпика.
Сегодня Скотту уже 88 лет, но он остается одним из самых востребованных режиссеров Голливуда. Только в 2021 году с разницей в шесть недель вышли сразу две его картины — «Последняя дуэль» и «Дом Gucci». Затем последовали «Наполеон» с Хоакином Фениксом и «Гладиатор 2».
Да, последние работы режиссера нередко вызывают споры, но Скотт, кажется, давно научился не обращать внимания на критику. Сейчас он одновременно готовит сразу несколько проектов, включая байопик о группе Bee Gees и «Гладиатор 3». А еще — новую постапокалиптическую картину «Созвездие пса» с Джейкобом Элорди.
Френсис Форд Коппола
Имя Френсиса Форда Копполы навсегда связано с «Крестным отцом» и «Апокалипсисом сегодня». В отличие от многих коллег, он никогда не стремился снимать как можно больше — зато всегда делал ставку на масштаб.
В 2024 году режиссер представил «Мегаполис» — проект, который вынашивал почти 40 лет и профинансировал самостоятельно, вложив около 120 миллионов долларов. Фильм вызвал крайне противоречивую реакцию, но точно стал одним из главных кинособытий года.
После выхода картины Коппола заявил, что завершать карьеру не собирается. Сейчас он работает над экранизацией романа Эдит Уортон «Проблески луны» — камерной музыкальной историей, которую планирует снимать в Европе.
Мартин Скорсезе
Мартину Скорсезе уже 83 года, но кажется, будто он совершенно не умеет замедляться. За свою карьеру режиссер подарил миру «Таксиста», «Бешеного быка», «Славных парней», «Отступников» и десятки других культовых фильмов.
В 2023 году Скорсезе выпустил масштабную криминальную драму «Убийцы цветочной луны», посвященную трагедии народа осейджей. Картина получила десять номинаций на «Оскар», а многие критики назвали ее одной из лучших работ режиссера.
Скорсезе по-прежнему активно снимает и берется за самые разные проекты — от рекламы Bleu de Chanel с Тимоти Шаламе до документального кино. С начала этого года он работает над новым готическим триллером «Что происходит ночью» с Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Мадсом Миккельсеном, а параллельно готовит еще одну гангстерскую историю — «Полуночная вендетта».